Disminuye en Cuba la población laboral no activa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La Habana, Cuba. – En el año 2019, la población noactiva económicamente decreció en 40 mil 200 personas, con excepción del grupo dedicado a los quehaceres el hogar, según se conoció en el balance anual del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Del banco de problemas del sector es objetivo mantener la atención sistemática en particular a los inactivos, grupo que incluye a personas que no trabajan ni estudian y declaran que no desean trabajar, o los que no declaran una ocupación como medio de vida.

Aunque el grupo de los inactivos disminuyó en Cuba durante el pasado año, es la primera vez que se aprecia el decrecimiento en los últimos cuatro años.

Las medidas adoptadas para fortalecer la economía cubana, entre ellas el incremento salarial y la eliminación de subsidios indebidos y gratuidades excesivas, deben tributar a la disminución del mencionado grupo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.