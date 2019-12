Destacan elección del Primer Ministro

Bayamo, Cuba.- La unánime aprobación por los Diputados de Manuel Marrero Cruz, como Primer Ministro de Cuba, expresa la Unidad que hace irreversible la Revolución y garantiza la continuidad de nuestro socialismo.

Así lo afirmó a Radio Reloj el granmense Ramón Tornés, y destaca que Marrero Cruz y su equipo tienen por delante la alta responsabilidad de conducir el Gobierno, en función del bienestar del pueblo y la recuperación económica.

