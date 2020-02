Desde hoy venta de pasajes para el mes de marzo

La Habana, Cuba. – La Empresa de Servicios de Reservación Viajero, integrada al Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor, informa que a partir de este lunes 17 de febrero extiende la venta de pasajes para el servicio de Ómnibus Nacionales hasta el 31 de Marzo, teniendo en cuenta las salidas programadas en el sistema de venta.

De igual forma se procederá con la primera salida, de igual período, para el servicio marítimo desde y hacia el Municipio Especial de la Isla de la Juventud; la segunda salida miércoles, viernes y domingos se mantiene comercializando solo hasta el 29 de febrero.

El Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor informa, además, que el servicio de Ferrocarril mantiene su venta con 30 días.

Las capacidades existentes se comercializarán desde hoy en los horarios habituales de las agencias en el país: de 08:30 de la mañana a 04:30 de la tarde.

