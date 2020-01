Desde hoy festival culinario de Beijing en La Habana

La Habana, Cuba.- En el Hotel Nacional de Cuba será inaugurado este viernes, el Festival Culinario de Comida típica de Beijing que se desarrollará hasta el 19 del presente mes.

Chen Xi, embajador de la República Popular China en Cuba, expresó en La Habana que su país y la Isla fortalecen las relaciones de amistad, solidaridad, política, económica y cultural mantenida durante 60 años.

La declaración del diplomático fue hecha al anunciar, junto a Antonio Martínez, director del Hotel Nacional de Cuba, la realización del evento, con motivo de las seis décadas del inicio de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Chen Xi expresó que el Festival está también dedicado a la Fiesta de Primavera de 2020 que se efectúa en el Hotel Nacional de Cuba por sus tradiciones históricas, cubanía; así como por el reconocimiento y prestigio internacional.

