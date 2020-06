Deber ineludible con la Patria

La Habana, Cuba. El pasado 25 de mayo el capitalino Hospital Salvador Allende recibió un grupo de alumnos y profesores de dos universidades, así como trabajadores del Turismo, todos para apoyar la batalla contra el nuevo coronavirus.

El Jefe de la esfera Político-ideológica de la FEU en la Universidad de Cultura Física y el Deporte, Manuel Fajardo, Cedric Coley Sánchez es de esos jóvenes que apoyan a las instituciones hospitalarias para extinguir la COVID-19.

Coley dijo que el riesgo lo hizo dudar ante el llamado de la UJC, pero de inmediato pensó: si todo el personal de la salud decide quedarse en casa ante el riesgo, todos moriríamos.

Y para que no le cupiera dudas de su incorporación, recordó que otras generaciones tuvieron un 10 de Octubre, un 24 de febrero, un Moncada…una Sierra Maestra, así que a la de ahora les tocaba luchar contra la Covid-19.

