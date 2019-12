Cumple el Hotel Nacional de Cuba 89 años

La Habana, Cuba. – Con el simulacro de un disparo del cañón Ordóñez, ubicado en el patio del Hotel Nacional de Cuba, se iniciaron las actividades por el aniversario 89 de la emblemática instalación turística habanera.

Antonio Martínez y José Soto, director y secretario general del buró sindical del centro, respectivamente, presidieron la ceremonia, que contó con representación de clientes de varias naciones.

Cubanos y extranjeros disfrutaron de una bella escena, la cual rememoró el último disparo del cañón Ordóñez, de la patrimonial Batería de Santa Clara, de la colina Taganana, hecho que sucedió en medio de la guerra de 1898.

De esa forma, el colectivo del Hotel Nacional de Cuba, Monumento Nacional, festejó el aniversario 61 del triunfo de la Revolución, e inicio las actividades por sus 90 años en el 2020.

