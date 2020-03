Cubanos unidos todos en la batalla para prevenir la Covid-19

La Habana, Cuba. – En barrios y comunidades de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), de conjunto con los expertos de salud, realizan audiencias sanitarias públicas para informar a la población sobre las medidas para la prevención y el control de la Covid-19.

La Secretaria Ideológica y de Apoyo a las Tareas de la Economía de la Dirección Nacional de los CDR, Yanelys Tablada, dijo a Radio Reloj que en las reuniones se orientan las medidas higiénico-sanitarias que deben cumplir las personas y en el hogar para evitar la propagación del virus.

Agregó que en las audiencias sanitarias también insisten en la sistematicidad de las pesquisas activas para determinar casos con cualquier síntoma que resulten sospechosos de la enfermedad.

Tablada destacó las fortalezas del Sistema Nacional de Salud para enfrentar la Covid-19.

