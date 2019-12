Cuba retoma el cargo de Primer Ministro

La Habana, Cuba. – Durante el IV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a celebrarse los días 20 y 21 de diciembre en el Palacio de Convenciones de La Habana, se designará el Primer Ministro, cargo que introduce la Constitución de la República.

El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno, el cual es nombrado por la Asamblea a propuesta del Presidente de la República, por un período de cinco años, y para ser electo tiene que contar con el voto de la mayoría absoluta de los diputados.

Debe rendirle cuentas e informar de su gestión al Presidente y a la Asamblea, así como del trabajo del Consejo de Ministros o de su Comité Ejecutivo, en los momentos que se le indique.

También debe ser diputado, haber cumplido 35 años de edad, contar con el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser ciudadano cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía.

