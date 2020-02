Cuba por incrementar la seguridad animal

La Habana, Cuba. – En busca de fortalecer los servicios veterinarios, mejorar las condiciones de infraestructura y perfeccionar el diagnóstico de enfermedades exóticas, el Ministerio de la Agricultura implementa la Política de Perfeccionamiento de Sanidad Animal.

El subdirector de la Dirección del sector, Cristóbal Arredondo, informó que la política cuenta con nueve principios y 44 tareas dirigidas a resolver las principales problemáticas del ramo.

Resaltó que entre sus objetivos está mejorar las condiciones de los laboratorios, crear un reglamento de la Medicina Veterinaria, modificar el decreto de Contravenciones, y concebir una propuesta de Ley de Bienestar Animal.

Cristóbal Arredondo señaló que el perfeccionamiento de la Sanidad Animal tiene un impacto en toda la población, pues los profesionales del sector tienen la responsabilidad de velar por la salud de los animales y los humanos.

