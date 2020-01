Cuba país invitado a salón turístico de Bruselas

Bruselas, Bélgica.- La embajada de Cuba en Bélgica anunció hoy la presencia de nuestro país a la 72 edición del Salón des Vacances de Bruselas, un foro especializado en los viajes turísticos.

El anunció estuvo a cargo de la embajadora de la mayor de las Antillas, Norma Goicochea, y ejecutivos de la entidad organizadora, momento en el que la diplomática destacó los rasgos distintivos de Cuba como destino, entre ellos su atractivo natural, su riqueza cultural y la hospitalidad de sus habitantes.

Por su parte, la consejera de Turismo Diana Rosa González adelantó algunas de las novedades en materia de infraestructura que se abordarán en el evento, el cual se realizará los días 6 al 9 de febrero.

El Salon des Vacances atrae cada año a unos 100 mil visitantes y profesionales vinculados al sector del turismo, como: turoperadores, agentes de viaje y representantes de aerolíneas.

