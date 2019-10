Cuba actualiza su ordenamiento jurídico

La Habana, Cuba. – Como afirmó por estos días a los diputados el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera, entre los retos del país hoy está la necesaria elaboración y aprobación de las leyes que actualizan el ordenamiento jurídico cubano teniendo como premisa la nueva Constitución de la República..

En ese sentido, en diciembre se prevé la aprobación de una serie de leyes entre las que se encuentran: la de Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular, la de Regulación del Derecho Ciudadano, y la del Servicio Exterior así, como el Plan Legislativo.

Silvera dijo que se trabaja intensamente en la elaboración de otras como el Código de Familia, la Ley de Protección de Datos Personales, la de Procedimiento Penal, además de las de Vivienda, Educación y Salud Pública, por solo mencionar algunas.

El cronograma legislativo está en fase final de conformación, y será aprobado por los diputados en el plazo de un año de entrada en vigor de la Carta Magna.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.