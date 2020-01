Cuántos votos se necesitan para ser Gobernador

La Habana, Cuba. – La Ley 127, conocida como Ley Electoral de 2019, es la que rige el proceso de elección de gobernadores y vicegobernadores, que se realizará el próximo día 18.

Los Consejos Electorales Provinciales son los encargados de computar la votación de los delegados de cada municipio, así como de validar y declarar elegidos a los que alcancen más de la mitad de los votos válidos emitidos por los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular del territorio en cuestión.

Después, informan los resultados al Consejo Electoral Nacional y a los Consejos Electorales Municipales, para que sean del conocimiento de los delegados a las asambleas municipales.

El titular del Consejo Electoral Nacional, informa a los presidentes de la República y de la Asamblea Nacional de los resultados de la elección de los gobernadores y vicegobernadores provinciales y más tarde a la población.

