Convocatoria a jóvenes para cursos de especialistas del orden público

Santiago de Cuba. – La dirección de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Santiago de Cuba, pone en convocatoria cursos como especialistas del orden público, para hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 18 y 35 años.

La serie de cursos de superación tiene como objetivo laboral, formar jóvenes agentes en 14 especialidades de la PNR, con el fin de desempeñarse en la capital del país.

La convocatoria señala que los interesados pueden formarse como técnico canino, agente motorista, agente de protección, chofer de patrullas, agente del orden, investigador judicial, criminalista, carpetero, jefe de sector, policía especializada, agente de tránsito, entre otras.

Los interesados en Santiago de Cuba deben acudir a las oficinas abiertas de sus respectivos municipios, poseer el noveno grado aprobado y una conducta social adecuada.

