Consolida Ciego de Ávila uso de energías limpias

Ciego de Ávila, Cuba. – Por estos días comienza a acariciarse en Ciego de Ávila una idea prevista para una década después, la de llegar casi a cubrir con energía limpia la demanda eléctrica del mediodía en este central territorio cubano.

Esa provincia alcanzará una posición privilegiada acorde con el Objetivo No. 7 de la Agenda 2030, de Naciones Unidas, que afirma que en 11 años el 25 por ciento del total de la energía en Cuba sea generada a partir de fuentes renovables.

También está en curso el propósito de reparar, y echar a funcionar, al menos, uno de los dos aerogeneradores instalados en el Parque Eólico Demostrativo de la isla de Turiguanó; una de las instalaciones pioneras en el territorio avileño en materia de energía limpia.

Asimismo, a través del Programa para el montaje de instalaciones fotovoltaicas; Cuba planifica edificar 13 parques eólicos y pequeñas centrales hidroeléctricas.

