Comienza la habilitación de la 4G para clientes prepagos

La Habana, Cuba. – La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, anunció el inicio de la habilitación para el acceso de los clientes prepagos de telefonía móvil a la red 4G/ LTE.

Los clientes podrán acceder al servicio si poseen un equipo que soporte el acceso LTE en la frecuencia de mil 800 Mega-Herz, y además tienen una tarjeta USIM, los que aun no la tengan pueden adquirirla en las Oficinas Comerciales de ETECSA por un valor de 3 CUC.

Los usuarios que cuenten con las condiciones deben enviar desde su teléfono un mensaje al número 22-66 con el texto LTE y recibirán un mensaje de confirmación; para mayor información pueden llamar al teléfono 118.

La 4G ya está presente en zonas de las provincias de La Habana, Matanzas, Mayabeque, Artemisa, Camagüey, Ciego de Ávila, Holguín, Granma, Las Tunas, Guantánamo y Santiago de Cuba.

