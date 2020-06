Comienza hoy la temporada ciclónica

La Habana, Cuba. – Desde hoy comienza la temporada ciclónica que se extiende hasta el 30 de noviembre, período para el cual el Sistema de Defensa Civil de Cuba garantiza las acciones de prevención, preparativos, respuesta y recuperación ante ciclones tropicales en el contexto de la Covid-19.

La población debe prepararse, y entre las acciones destacan la limpieza de zanjas y desagües, desobstrucción de registros de alcantarillas, poda de árboles, limpieza de fosas y recogida de microvertederos.

Durante la temporada ciclónica, que se augura activa, debemos mantenernos informados y elevar la prevención como elemento clave para disminuir riesgos de desastres.

Cuba cuenta con un fuerte sistema de Defensa Civil que es garantía en la protección de la población, sus bienes y los recursos de la economía, lo que constituye la tarea prioritaria para los órganos de dirección.

