Cinco estrellas que iluminan el porvenir

La Habana, Cuba. – Los luchadores antiterroristas de Cuba llegaron a su Patria, hace cinco años, al cumplirse el vaticinio del Comandante en Jefe Fidel Castro, quien en un memorable discurso expresó: Volverán

Y no podía ser de otra manera, Fernando y René González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero probaron su inocencia en los Estados Unidos, mientras en esta Isla un pueblo unido clamaba constantemente por su libertad.

Condenados a injustas y desmesuradas sentencias, en juicios amañados, los presos políticos cubanos sufrieron numerosas violaciones de los derechos humanos, pero su estirpe de patriotas no los hizo claudicar jamás.

Fueron años duros también para sus familiares, conocedores de la firmeza de sus hombres y como afirmara Gerardo: Fidel lo prometió y Raúl lo cumplió, con el apoyo imprescindible de este pueblo y de muchos hermanos del mundo.

¡Cuánto heroísmo!

Fernando, René, Gerardo, Ramón y Antonio demostraron en las cárceles del Imperio norteamericano su compromiso con la historia de luchas del pueblo de Cuba, guiados por el ejemplo de Martí y Fidel.

Ellos vencieron el miedo, impusieron su espíritu indomable y arriesgaron sus vidas por defender a nuestra Patria de actos terroristas, por eso se ganaron el amor de millones de cubanos y de amigos en todo el mundo.

En ningún momento nuestros héroes perdieron la esperanza ante el apoyo universal, y como dijo Antonio en su poema: Regresaré y le diré a la vida he vuelto para ser tu confidente. De norte a sur le entregaré a la gente la parte del amor en mí escondida.

Después de largos y difíciles años de incansable lucha, Fernando, René, Gerardo, Ramón y Antonio están junto a nosotros y este pueblo, también heroico, le da las gracias eternas por su probada dignidad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.