Celebra Cuba evento sobre gastronomía y alimentación saludable

La Habana, Cuba. – La VII Jornada de Gastronomía y Culinaria Ideas + Sabor, se desarrollará en La Habana, del 19 al 21 de este mes.

Guillermo Aguilera Castillo, coordinador general y fundador del Proyecto La Moneda Cubana destacó que bajo el tema La alimentación saludable, desafío de los nuevos tiempos, el foro sesionará en las instalaciones del Parque Histórico Militar Morro-Cabaña.

La cita dedicará sus acciones a resaltar la alimentación sana como parte de las respuestas a las estrategias proyectadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Este jueves, el proyecto recibirá un importante reconocimiento que en noviembre último recogió en Kuala Lumpur, Malasia, Miguel Ángel Morales Menéndez, propietario del restaurante La Moneda Cubana, y que hará entrega a Aguilera Castillo, quien no pudo asistir a esa ceremonia.

