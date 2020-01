Bufetes Colectivos, 55 años junto al pueblo

La Habana, Cuba. – Hoy se entregará en el Memorial José Martí, en La Habana, a las 09:00 de la mañana, la Toga de Honor y el sello Aniversario 55 de la organización a juristas destacados.

Con la firma el 22 de enero de 1965 de la Resolución 18 del Ministro de Justicia, se creó el primer bufete colectivo con carácter profundamente social.

Desde entonces, los profesionales de ese sector ofrecen esencialmente a personas naturales servicios como asuntos de familia, entre estos, divorcios, determinación de guarda y cuidado de menores, declaratoria de herederos y procesos de la vivienda, entre otros.

Ariel Mantecón, presidente de la Junta Directiva de la Organización de Bufetes Colectivos, dijo a Radio Reloj que la institución da servicios cada año a más de un millón de clientes, y como esencia se propone que sean cada vez, de mejor calidad.

