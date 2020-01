Bloqueo de Estados Unidos limita procesos productivos en fábrica holguinera.

Holguín, Cuba.- La fábrica de confituras José Ramón Anglada Toro, ubicada en el municipio holguinero de Banes y especializada en la producción de sorbetos, es víctima también del impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

La instalación afronta limitaciones en los procesos productivos, debido a la falta de equipos y medios indispensables para sus operaciones, lo cual limita la estabilidad en la elaboración de sus principales renglones.

Actualmente esta industria se mantiene funcionamiento con el mismo equipamiento de hace 40 años, motivo por el cual su nivel de deterioro requiere de cambios en sus principales componentes.

Esta planta lidera el mercado de sorbetos y su producción de este renglón resulta notable para cubrir, en cierta medida, las demandas destinadas a la población y hacia los polos turísticos situados en la provincia de Holguín.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.