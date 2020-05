Aviso Especial por situación meteorológica

La Habana, Cuba. Las condiciones meteorológicas en nuestra área geográfica se tornan propicias para la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas desde la tarde y noche de hoy en gran parte del país.

Estas precipitaciones persistirán durante la jornada de este domingo en las provincias del occidente y centro, las que pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades de la región occidental, principalmente en la Isla de la Juventud, Pinar del Río y en Artemisa.

Esta situación está relacionada al paso de una onda tropical por los mares al sur del occidente de Cuba, en combinación con una vaguada sobre el sudeste del golfo de México y los fuertes vientos del suroeste a más de cinco kilómetros de altura, que aportan abundante humedad y estimulan las lluvias.

Se recomienda prestar atención a esta situación meteorológica y un próximo aviso se emitirá de ser necesario.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.