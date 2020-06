Autoridades de La Habana hoy en la Mesa Redonda

La Habana, Cuba. – El Gobernador y otras autoridades de La Habana comparecerán este lunes en la Mesa Redonda para informar sobre la situación de la provincia en el enfrentamiento a la Covid-19.



Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de Yotube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginasde Facebook de Cubadebate, la Mesa Redonda y la Presidencia transmitirán en vivo ese programa a las 06:30 de la tarde.

Mientras el Canal Educativo retransmitirá el espacio televisivo de este 1 de junio de 2020 al final de su emisión del día.

Hoy La Habana confirmo 37 nuevos casos de la Covid-19, vinculados a eventos locales de transmisión en tres centros habaneros.

