Artemiseños en Taller de Experiencias Comunitarias

La Habana, Cuba. – Un grupo de promotores comunitarios de la provincia de Artemisa, participan por estos días en el IX Taller Regional de Intercambio de Experiencias Comunitarias que tiene por sede a la capital cubana.

Con la participación de delegaciones procedentes de cinco países, el evento centra a la cultura en la construcción de sociedades sustentables y los desafíos de esta ante el cambio climático.

La vicepresidenta del Comité Provincial de la UNEAC en Artemisa y especialista de trabajo comunitario, Ana Gloria Díaz Hevia, destacó entre las temáticas del Taller Regional de Experiencias, al municipio como sujeto del desarrollo y la innovación, así como las subjetividades y procesos culturales.

El importante evento es convocado por el Centro de Intercambio y Referencias e Iniciativas Comunitarias, que celebra su Aniversario 28, además del Consejo Nacional de Casas de Cultura y la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.

