Acogerá Cuba Encuentro Internacional de Agroecología

Artemisa, Cuba. – Del 17 al 23 de noviembre próximo, el Centro de Convenciones Niceto Pérez, de Güira de Melena, en Artemisa, acogerá el VII Encuentro Internacional de Agroecología, Agricultura Sostenible y Cooperativismo.

El Departamento de Relaciones Internacionales de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, informó que en la cita participarán 138 delegados provenientes de 26 países, entre ellos Estados Unidos y Puerto Rico.

Señalan que el encuentro propiciará el intercambio de experiencias entre productores y dirigentes campesinos sobre temas como: la agricultura familiar campesina e indígena, su rol en el desarrollo rural y la soberanía alimentaria.

Además, debatirán acerca de la incorporación de los jóvenes y las mujeres a los sistemas agroecológicos, así como el cambio climático y Agroecología en alianza estratégica.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.