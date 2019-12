Universidad de Uruguay valora de forma positiva a médicos cubanos

Montevideo, Uruguay. – El aporte que los médicos cubanos realizaron durante años en el Hospital de Ojos José Martí, en Uruguay, fue valorado de positivo por la Universidad de la República.

Un comunicado emitido por la directiva de la casa de altos estudios, expresa que los médicos cubanos no solo permitieron el acceso gratuito a intervenciones quirúrgicas; sino que enseñaron una forma de ejercer la medicina combinando idoneidad técnica y eficiencia.

El comunicado constituye una respuesta a la campaña de descrédito contra nuestros galenos, y argumenta que los resultados de las pruebas efectuadas no arrojan dudas sobre la idoneidad de los profesionales evaluados para las tareas que desempeñan.

El documento valora la generosidad de los equipos profesionales cubanos, que han permitido un cambio en la atención de salud oftalmológica en el Uruguay.

