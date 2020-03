Sin afectaciones por Covid-19 colaboradores cubanos

La Habana, Cuba. – El director de la Unidad Central de Colaboración Médica, Jorge Juan Delgado, afirmó que ningún colaborador de Cuba en el exterior está afectado por el coronavirus Covid-19.

El funcionario declaró que se mantiene comunicación permanente con todos los cooperantes y existe un parte diario de los Estados donde existe colaboración y está presente el patógeno como en China, Qatar, Argelia, Sudáfrica y Kuwait.

El directivo precisó que actualmente el país tiene más de 28 mil colaboradores en 61 naciones de África, Centroamérica, Asia y Oceanía donde más de la mitad son médicos y el resto personal de enfermería y técnicos.

Cuba refuerza la vigilancia epidemiológica y la preparación del sistema de Salud y de los organismos que de forma intersectorial intervienen en la estrategia para minimizar el riesgo de entrada al país del coronavirus Covid-19.

