Refuerzan medidas para frenar expansión del Coronavirus

La Habana, Cuba. – China -el país donde surgió el Covid-19- muestra estadísticas récord en su retroceso, al solo contabilizar 19 muertos y 17 contagiados en su último reporte diario sobre el combate a ese nuevo coronavirus, cercano a convertirse en una pandemia.

En tanto, España decretó la suspensión de toda la actividad educativa en Madrid y otras regiones para frenar el contagio. Medidas similares aplican hoy otros países vecinos como Italia y Francia, con importantes cifras de víctimas.

Más cerca de nuestra región, en Estados Unidos, aumentaron este lunes los casos de enfermos y fallecidos mientras Canadá ya registró su primera muerte.

Costa Rica aplica también diferentes medidas para evitar la rápida propagación del nuevo coronavirus, siendo uno de los países latinoamericanos con mayores cifras de contagios, junto a otras naciones como Argentina, Puerto Rico, México y Panamá, entre otras.

