¿Qué puedo hacer para prevenir la propagación del nuevo coronavirus?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a la población a mantenerse al día de la información más reciente sobre el brote de la Covid-19.

Entre las precauciones para reducir la probabilidad de contraer o propagar la enfermedad destacan: Lavarse las manos a fondo y con frecuencia, usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Otra de las acciones indicada por la OMS, es mantener una distancia mínima de un metro entre una persona u otra que tosa o estornude. Es de vital importancia conservar una buena higiene en las vías respiratorias; eso significa cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, al toser o estornudar.

En caso de fiebre, tos y dificultad para respirar, la OMS llama a buscar atención médica con inmediatez.

