Prevención, mejor manera de enfrentar la Covid-19

La Habana, Cuba. – Mínimizar el riesgo de introducción del nuevo coronavirus a Cuba y su diseminación en el territorio nacional y disminuir así también los efectos negativos de una epidemia sobre la salud y el impacto económico que pudiese tener, es objetivo del Plan para la prevención y control de la Covid-19.

Como afirmara el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, esta es una tarea gigantesca que requiere de la responsabilidad de todos.

Los principales síntomas de la Covid-19 son semejantes a los de una gripe, entre ellos fiebre, tos seca, congestión nasal, cansancio o fatiga y dificultad para respirar, también provoca dolor muscular, de garganta, y diarrea.

Ante la presencia de algunos de los síntomas, las autoridades sanitarias, insisten en que es muy importante no demorar y acudir de inmediato al médico por lo que exhortan a toda la población a conocer cómo protegerse.

¿Qué hacer?

Para protegerse de la Covid-19 es fundamental lavarse las manos frecuentemente usando agua y jabón, frotándolas bien para eliminar cualquier suciedad o vestigio del virus que es susceptible a soluciones alcohólicas e hipoclorito de sodio.

Es importante cubrirse la boca y la nariz con el pañuelo o el codo al toser o estornudar, evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos pues son la principal puerta de entrada del virus; mantener distancia mínima de un metro de cualquier persona que tosa o estornude, y no automedicarse.

Se recomienda usar mascarillas o nasobucos solo cuando esté enfermo o cuide a quien lo está, y evitar aglomeraciones ante cualquier sintomatología respiratoria.

La educación y sensibilidad de la población es una fortaleza para que cada persona asuma con responsabilidad las medidas de higiene que se orientan, con el fin de evitar la propagación de la Covid-19.

