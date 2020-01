Nuevo servicio de hemodiálisis en el hospital Julio Trigo de La Habana

La Habana, Cuba.- Con el incremento de posiciones de sus riñones y la puesta en marcha de una moderna planta de tratamiento de agua quedó inaugurado recientemente un nuevo servicio de Hemodiálisis, en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Julio Trigo, en La Habana.

La directora de la institución, Mery Leydy Torres, destacó que en dicha sala aumenta la dotación de posiciones para riñones de nueve a quince, lo cual respaldará con confort el tratamiento dialítico en los enfermos renales crónicos.

Resaltó que el servicio de Hemodiálisis del Hospital Julio Trigo cuenta con mobiliario clínico nuevo y explicó que la puesta en marcha de la moderna planta de tratamiento de agua permitirá reusar.

Torres agregó que la sala tiene todas las prestaciones: consultas, diálisis peritonial, área de instrumentación, local de electromedicina, baños y lobby de espera para pacientes y acompañantes.

