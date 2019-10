Los cubanos somos solidarios por naturaleza

La Habana, Cuba. – Geyli Companioni Marrero, una joven avileña de 35 años de edad, se encuentra por segunda ocasión en la hermana República Bolivariana de Venezuela, llevándole un poco de luz a los dañados ojos de aquellos venezolanos que lo necesiten.

Graduada como Técnico Medio en Optometría y Óptica en su natal Ciego de Ávila, Geyli se integró por dos años a la brigada internacionalista de colaboración en el 2011 para acumular otras experiencias en el Distrito Capital y en Propatria Casalta Dos, en la tierra de Bolívar.

Desde el pasado año esta avileña del central Primero de Enero regresó a Venezuela, al estado de Yaracuy, ahora con más experiencia y, sobre todo, disfrutando atender a los niños en las escuelas, algo que le apasiona.

Por eso, entre sus anécdotas, Geyli recuerda a una niña de 8 años que no veía bien la pizarra por un defecto refractivo de -3.00, y que jamás había tenido la oportunidad de ponerse lentes. Al examinarla y proporcionarle los espejuelos con su graduación, el rostro de la niña se iluminó de contenta y quedó muy agradecida con la cubana que le regaló una mejor visión.

He aquí uno de los tantos ejemplos que desmiente a los enemigos de la Revolución Cubana empeñados en desacreditar a nuestras misiones médicas, que sólo pretenden brindar salud a los más necesitados en cualquier país que lo solicite.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.