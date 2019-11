Liberan a jefa de Misión Médica Cubana en Bolivia

La doctora Yoandra Muro Valle, jefa de la misión médica cubana en Bolivia, regresó con sus compañeros a la sede de la Coordinación de los trabajadores internacionalistas en ese país, informó José Ángel Portal, titular cubano de Salud Pública.

Refirió el Ministro que después de haber sido sometida a una injustificada retención e interrogatorio por parte de la policía boliviana, la Doctora Muro Valle ya se encuentra en su residencia junto al personal médico de la Isla.

Portal exigió el cese inmediato del hostigamiento y las acciones de esta naturaleza contra la integridad de nuestros colaboradores de la salud en Bolivia.

En esta jornada el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en su cuenta de Twitter denunció enérgicamente el acoso y el maltrato contra los médicos cubanos que laboran en Bolivia, los cuales se retirarán de esa nación andina ante la instigación a la violencia contra ellos.

