La veterinaría en función de la salud animal y humana

La Habana, Cuba. – El VIII Congreso Internacional de Ciencias Veterinarias abrirá sus puertas este lunes, en el Palacio de Convenciones de La Habana, con la asistencia de médicos y profesionales afines nacionales y extranjeros.

El doctor Armando Vázquez, del Comité Organizador, expresó a Radio Reloj que los participantes aportarán lo más actualizado de una especialidad que reconoce el concepto de Una salud, al preocuparse tanto por la salud de los animales como por la del hombre.

Afirmó que el evento promoverá el intercambio científico y las experiencias y resultados en materia de bienestar animal y Salud Pública-Veterinaria.

Esta última -informó- será una sesión a cargo de especialistas de los Laboratorios de Referencia Nacional de Cuba, del Instituto Pedro Kourí de Medicina Tropical y del Programa Nacional y Provincial de Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas de Cuba.

