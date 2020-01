La reproducción asistida se afianza en Ciego de Ávila

Cuba. – Más de 200 parejas en Ciego de Ávila disfrutan de la posibilidad de procrear, gracias a la labor que realizan desde 2016 los especialistas del Centro Provincial de Reproducción Asistida.

El doctor Darvel Calzadilla, director de la institución ubicada en el hospital Antonio Luaces Iraola, de la capital avileña, precisó que en esos 4 años quedaron embarazadas casi 300 mujeres.

Detalló que en el 2019 acudieron a la institución cientos de pacientes para recibir atención, y de ellas decenas quedaron gestadas, cifra que aunque no satisface, sí da alegría al personal médico porque contribuye a la felicidad de crear una familia.

Explicó que entre los procederes empleados para ayudar al desarrollo reproductivo de las parejas infértiles, están las cirugías poco invasivas, con el objetivo de eliminar adherencias en las trompas, útero y ovarios.

