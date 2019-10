Jornada Nacional de Medicina Legal en Las Tunas

Las Tunas, Cuba. – En el hospital Ernesto Guevara, de Las Tunas, se efectuará el jueves y viernes la Jornada Nacional de Medicina Legal, y el Primer Encuentro sobre la especialidad en Cuba.

La Presidenta del Comité Organizador, Alba Josefina Reyes, informó de la inscripción de unos 150 participantes, entre expertos y médicos de los de mayor categoría de todo el país, quienes desarrollarán un intercambio científico.

Durante los dos días del programa habrá presentación de ponencias, conferencias magistrales, intervenciones y exhibición de pósters electrónicos, junto a otras modalidades expositivas.

En Las Tunas se constituyó el Capítulo de la Sociedad Científica de Medicina Legal, se cuenta con la especialización en el Laboratorio de Toxicología, y una Comisión de Pericia psiquiátrica forense, y hay varios médicos de Segundo Grado en la especialidad, y como profesores auxiliares.

