Inmunizarán a niños en Guantánamo contra la poliomielitis

Guantánamo, Cuba. – Más de 240 mil niños guantanameros serán inmunizados contra la poliomielitis durante la venidera campaña nacional de vacunación antipolio que iniciará este lunes.

En Guantánamo, desde mañana y hasta el sábado entrante se desarrollará la primera etapa de la citada campaña, y la segunda será del 27 de abril al 2 de mayo, en las cuales se les suministrará la dosis a pequeños desde un mes de nacidos hasta 3 años.

Los niños de 9 años serán inmunizados solo durante la segunda etapa de la campaña que transcurrirá en todos los consultorios médicos del extremo oriental del país.

La poliomielitis fue erradicada en Cuba desde 1962 gracias a la voluntad gubernamental de priorizar una atención médica gratuita a todos los ciudadanos, especialmente a los infantes.

