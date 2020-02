Está disponible aplicación de Infomed sobre el Coronavirus

La Habana, Cuba. – Con información actualizada y fiable sobre la enfermedad por el coronavirus Covid-19, una nueva aplicación para dispositivos móviles, desarrollada por Infomed, ya está disponible en Apklis.

Esa iniciativa forma parte de la estrategia adoptada por Cuba para la vigilancia y control de la enfermedad y responde al llamado de la Organización Mundial de la Salud a proporcionar información personalizada y confiable sobre el brote.

Infomed destaca que Covid-19-InfoCU se nutre de los contenidos disponibles en el sitio Infecciones por coronavirus, y ofrece a los profesionales del Sistema Nacional de Salud y a la población en general información básica, las infecciones que causan y lo más reciente en cuanto al desarrollo de ese patógeno.

También facilita el acceso directo a la información originada desde el Ministerio de Salud Pública de Cuba.

