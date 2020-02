Enfermedad renal crónica, epidemia global

La Habana. – En Cuba, más de 3 mil pacientes se atienden por diálisis de forma gratuita en la red de unidades nefrológicas, de donde emergen los necesitados de trasplante, resaltó el Jefe del Grupo Nacional de Nefrología, Raúl Herrera.

Explicó que la enfermedad renal crónica es una epidemia mundial, potencializada por la longevidad, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, asociadas ambas a la obesidad y otros factores causales y de riesgo.

Herrera dijo que a nivel global se considera que 1 de cada 10 personas ha de tener esa enfermedad en algún momento de su vida, cifra refrendada por estudios epidemiológicos realizados en la Isla, donde se estima la padecen alrededor de 1 millón de cubanos.

Enfatizó que Cuba cuenta con una red de 56 servicios nefrológicos distribuidos regionalmente donde laboran más de 400 profesionales de la especialidad.

