En Cuba, V Congreso de Imagenología

La Habana, Cuba. – Especialistas de Argentina, España, México y Estados Unidos, que participarán en el V Congreso Cubano de Imagenología, del 6 al 8 de noviembre, profundizarán en experiencias sobre los principales problemas de esa rama médica.

Los participantes harán una conferencia al día, acerca del diagnóstico imagenológico de las afecciones torácicas, abdominales, ginecológicas, neurológicas, protección y seguridad radiológica del paciente y del personal ocupacionalmente expuesto.

La parte cubana aspira a que el espacio sea el centro propicio que permita seguir creciendo de forma conjunta en ese campo y fortalecer los lazos de amistad entre los radiólogos del mundo y el gremio de la mayor de las Antillas.

Precedida por la Sociedad Cubana de Radiología, la actual sociedad de Imagenología se fundó hace 12 años y agrupa a los médicos imagenólogos del país, licenciados en tecnología de la salud de ese perfil y a profesionales afines a esa rama.

