En Cuba, sin Coronavirus pero preparados y alertas

La Habana. – Cuba, que se mantiene libre del coronavirus Covid-19, refuerza la vigilancia epidemiológica y capacitación del personal de salud, aduana, turismo y otros organismos, para estar preparados, destacó el Director Nacional de Epidemiología, Francisco Durán.

La directora del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ileana Alfonso, anunció que en Infomed crearon un portal temático sobre el Covid-19 y otros coronavirus, y trabajan en una aplicación APK para que desde el celular se mantenga informado.

El Jefe del Departamento del Control Sanitario Internacional del MINSAP, Carmelo Trujillo, aseguró que están capacitados los trabajadores de los puntos de entrada al país.

Insistió en que los viajeros deben presentarse ante las autoridades sanitarias antes de las 72 horas, una vez que arriben a Cuba procedentes de China u otra nación con coronavirus.

