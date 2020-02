Disminuyen casos de afectados por coronavirus

Pekin, China. – De 3 mil 887 a 2 mil 015 disminuyó este martes el número de casos confirmados por el coronavirus, lo que representa un decrecimiento del 48,2 por ciento, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salud de China.

Las autoridades sanitarias del gigante asiático también indicaron que la situación epidémica se mantiene grave por el momento, pero que hay cambios positivos en las estadísticas como resultado de una serie de medidas eficientes, refiere la agencia de noticias Xinhua.

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom, declaró recientemente que la vacuna contra el coronavirus podría estar lista dentro de 18 meses.

De acuerdo con Russia Today, Adanom instó a los países a intensificar las medidas para detectar y contener el virus, especialmente en las naciones con sistemas de salud más débiles, donde podría crear estragos.

