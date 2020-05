Diez municipios de Granma sin casos de la Covid-19

Bayamo, Cuba. – La efectiva aplicación de las medidas de enfrentamiento al nuevo coronavirus en la provincia Granma, han permitido que, hasta la fecha, 10 de sus municipios no reporten casos positivos a esa mortal enfermedad.

También al cierre de la semana, esa región mantiene su canal endémico en zona de éxito en relación con la infección respiratoria aguda, precisó el Doctor Ciro Estrada, director de Salud, al rendir su informe diario en el Consejo provincial de Defensa.

Apuntó, además, que Granma avanza en el estudio aleatorio sobre la Covid-19, a familias de 13 Consultorios médicos de las localidades de Bayamo, Manzanillo, Jiguaní y Bartolomé Masó, y son negativas las pruebas de PCR, realizadas hasta ahora.

Esa provincia acumuló 31 días sin casos positivos al nuevo coronavirus, luego tuvo dos, y transcurre Mayo sin ninguno, pero mantiene aplicadas todas las medidas sanitarias.

