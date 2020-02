Denominan al Coronavirus como Covid-19

Ginebra. – La Organización Mundial de Salud, OMS, denominó a la enfermedad causada por el coronavirus como Covid-19, en un foro global que sesiona en Ginebra para avanzar en las investigaciones y futuros tratamientos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus explicó, al anunciar el nuevo nombre, que las primeras dos letras: co significa corona, vi de virus y la letra d de enfermedad.

La denominación Covid-19 es diferente a anteriores coronavirus que causaron alarmas sanitarias internacionales en años anteriores, como el Sars -síndrome respiratorio agudo y grave- o el Mers -síndrome respiratorio de Oriente Medio-, este último con alusión al origen geográfico de la enfermedad.

Durante la apertura del foro, que reúne a 400 científicos, virólogos y epidemiólogos, Tedros advirtió que el brote representa una amenaza muy grave para todo el mundo.

