Cuba y Ecuador oficializan cierre de colaboración médica

La Habana, Cuba. – Los representantes de Cuba y Ecuador firmaron el acta que da por terminados seis convenios específicos de cooperación científica y asistencia técnica, existentes entre los Ministerios de Salud de ambos países desde 2009.

Las autoridades ecuatorianas alegaron razones económicas para terminar y no renovar estos convenios; y ambas partes reconocieron los resultados alcanzados en el cumplimiento de los Convenios en los ámbitos de epidemiología, transplantología, fisiatría y rehabilitación, imagenología y radiología, oftalmología y angiología.

Cuba trasladó el interés de que las autoridades de Salud ecuatorianas garanticen el seguimiento requerido a los pacientes atendidos por la Misión Médica Cubana.

La parte cubana resaltó que desde 1992 la cooperación médica en el país suramericano tuvo un positivo impacto en la población ecuatoriana.

Desde el inicio de la colaboración médica en Ecuador hasta la fecha, han brindado sus servicios en esa nación un total de 3 mil 575 profesionales de la salud cubana.

Se han realizado 12 mil 360 intervenciones quirúrgicas, se han asistido 3 mil 548 partos y se han aplicado 100 mil 84 dosis de vacunación.

Por otra parte, Cuba brindó ayuda ante situaciones de emergencia y desastres en Ecuador: en el año 1986 por intensas lluvias, en el 2001 por epidemia de dengue, y para la atención a las víctimas del terremoto ocurrido en Manabí, en abril de 2016.

Nuestro país ratifica que el pueblo de Ecuador siempre podrá contar con la vocación humanista y solidaria de los profesionales de la salud cubanos.

