Cuba reporta 22 nuevos casos de la Covid-19 y ningún fallecido

La Habana, Cuba. Nuestro país confirma al cierre de este jueves 22 nuevos casos positivos a la COVID-19, para un acumulado de 2 mil cinco en Cuba, no se reportó ningún fallecido y se dieron 26 nuevas altas.

En la habitual conferencia de prensa, el Director Nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), Francisco Durán añadió que se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 569 pacientes, de ellos 161 casos activos.

Refirió que 158 presentan una evolución clínica estable y se reportan tres en estado grave y ningún crítico, en tanto se diagnosticaron con el virus cuatro niños, contactos de casos confirmados.

El doctor Durán señaló que más de mil 800 personas en Cuba se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

El Director Nacional de Epidemiología, del MINSAP, Francisco Durán informó que para la COVID-19 se estudiaron este jueves mil 363 muestras, resultando 22 positivas.

Puntualizó que los nuevos casos son cubanos, 13 mujeres y nueve hombres, 18 son contactos de casos confirmados y de cautro no se precisa la fuente de infección; en tanto 16 estaban asintomáticos.

Durán dijo que las provincias que reportaron nuevos positivos a la COVID-19 fueron La Habana, con 17, Artemisa, con cuatro, y Matanzas, con uno.

Refirió que en los últimos 15 días Matanzas, La Habana, Artemisa, Ciego de Ávila, Villa Clara y Las Tunas son las de mayor tasa de incidencia de la enfermedad y convocó a la población a seguir cumpliendo con las medidas restrictivas, a quedarse en casa y acudir de inmediato al médico ante cualquier síntoma.

