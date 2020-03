Cuba refuerza medidas para combatir al nuevo coronavirus

La Habana, Cuba. – Ante la pandemia de la Covid-19 que afecta a más de 100 naciones, Cuba incrementa las medidas para la prevención y el control del nuevo coronavirus aseguró a la prensa el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán.

Expresó que en el país continúa el proceso de capacitación y se ha extremado la vigilancia epidemiológica sobre los viajeros procedentes de los países de mayor riesgo, como China, Italia, Irán, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia y Alemania.

Dijo que si una persona que venga de esas naciones tiene una sintomatología respiratoria, dígase fiebre, tos, secreción nasal, es aislada durante 14 días, período de incubación máximo de la Covid-19.

García precisó que el paciente se aísla, se tratan sus manifestaciones y se estudia para determinar qué es lo que tiene, si es positivo o no al nuevo coronavirus.

El director Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán informó a la prensa que en el país hay un grupo de personas aisladas bajo vigilancia clínica y epidemiológica y se estudian los casos sospechosos de la Covid-19.

Resaltó la importancia de las audiencias sanitarias en barrios y comunidades, organizadas por los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas, de conjunto con las autoridades sanitarias.

El Director Nacional de Epidemiología insistió en la necesidad de que la población se mantenga informada, cumpla las medidas orientadas y acuda de inmediato al médico ante cualquiera de los síntomas de la Covid-19.

Entre estos, el doctor Durán mencionó la fiebre, tos seca, congestión nasal, cansancio o fatiga y dificultad para respirar, también provoca dolor muscular, de garganta, y diarrea.

