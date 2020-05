Cuba confirma 8 nuevos casos de la Covid-19

La Habana, Cuba. – El director nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública, (MINSAP), Francisco Duran informó hoy que al cierre de este jueves se confirman 8 nuevos casos positivos a la Covid-19, para un acumulado de mil 916 en el país, y anunció el lamentable fallecimiento de un paciente de Matanzas.

Puntualizó que se dieron 28 nuevas altas, para un total de mil 631 recuperados, en tanto 198 pacientes presentan una evolución clínica estable, y se reportan uno en estado crítico y tres graves.

Durán dijo que en Cuba se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 669 pacientes, la cifra más baja que hemos tenido en los últimos días.

Refirió que más de mil 700 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

El director nacional de Epidemiología del MINSAP, Francisco Durán recalcó hoy en la habitual conferencia de prensa que para la Covid-19 se estudiaron este jueves mil 880 muestras, resultando 8 positivas.

Puntualizó que los nuevos casos positivos son cubanos; de ellos, todos son contactos de casos confirmados, y 4 estaban asintomáticos, y destacó que 3 son mujeres y 5 hombres.

El doctor Durán señaló que las provincias que reportaron nuevos casos fueron La Habana, con 5 y Matanzas, con 3; al tiempo que convocó a reforzar la protección para evitar el contagio.

Dijo que no se diagnosticó este jueves ningún niño con el virus en el país, por lo que se acumula 194 pequeños confirmados con la Covid-19, de ellos 166 ya están de alta, todos con una evolución clínica favorable.

