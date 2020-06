Cuba con nueve casos de la Covid-19, todos de La Habana y ningún fallecido

La Habana, Cuba. Cuba reporta al cierre de este lunes, nueve nuevos casos positivos a la Covid-19, para un acumulado de 2 mil 92; no se lamenta ningún fallecido y fue dada una alta médica, informó hoy el Director Nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán.

Alertó que los nuevos pacientes son todos de La Habana, (cinco del Cerro, dos de la Lisa, uno del Cotorro y uno de Arroyo Naranjo) y puntualizó que de ellos cinco casos tienen nexo epidemiológico con el control de foco en los Laboratorios AICA.

El doctor Durán añadió que en el país se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 444 pacientes, de ellos 180 casos activos.

Dijo que 176 presentan una evolución clínica estable y se reportan cuatro en estado grave.

El Director Nacional de Epidemiología, del MINSAP, doctor Francisco Durán, informó hoy que para la COVID-19 se estudiaron este lunes mil 352 muestras, resultando nueve positivas.

En la habitual conferencia de prensa, el experto dijo que seis son mujeres y tres hombres; siete son contactos de casos confirmados, y de dos no se precisa la fuente de infección; en tanto seis estaban asintomáticos.

El doctor Durán refirió que se diagnosticó una niña, residente en el Cerro, en La Habana, contacto de un caso confirmado, y agregó que el país acumula 235 niños positivos al virus, de ellos 208 están ya de alta, todos con evolución favorable.

Insistió en que no se puede bajar la guardia y convocó a seguir reforzando las medidas restrictivas y de protección para lograr controlar a la COVID-19.

