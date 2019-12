Creado grupo de trabajo para enfrentar al Caracol Gigante Africano

La Habana, Cuba. – Acerca del caracol gigante africano en Cuba y las estrategias trazadas para el control y eliminación de este, Idael Pérez Brito, viceministro primero de la Agricultura (Minag), en los debates de la Comisión de Salud y Deporte, previo al IV Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, informó que existen 56 municipios afectados por esta plaga exótica.

Destacó que las provincias de Cienfuegos y Guantánamo no reportan casos de presencia del molusco.

Se ha creado un grupo de trabajo multifactorial, que hoy nos permite tener un sistema para enfrentar esta situación. Como resultado, actualmente se monitorean más de 11 000 instalaciones entre semilleros, organopónicos y viveros, y podemos decir que las mayores afectaciones no se encuentran en los cultivos, sino en las zonas residenciales.

De ahí, resaltó, lo importante de la sistematicidad del trabajo en los territorios para controlar y ofrecer también una mayor capacitación, tanto al personal de la salud, del Minag, como a la población, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de ese tipo de caracoles está en los patios de las casas.

Por otra parte, señaló, se desarrollan estudios biológicos y químicos en función del control de la plaga, aunque hay que seguir insistiendo en el aseguramiento de la solución de cal en los territorios más afectados, para que la población pueda acceder a este recurso y mitigar la presencia del caracol gigante africano.

