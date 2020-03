Coronavirus: prevención en adultos mayores

La Habana, Cuba. – Los adultos mayores son más vulnerables al coronavirus, pues según han explicado autoridades de la Organización Mundial de la Salud -OMS-, algunos tienen diabetes, hipertensión, padecimientos del corazón y otras enfermedades preexistentes que los hacen más vulnerables ante los efectos de la Covid-19.

Estos padecimientos médicos muchas veces presentes en la tercera edad, unidos al asma y el hábito de fumar, elevan el riesgo ante el nuevo coronavirus, Covid-19.

Se indica que la tasa de mortalidad sobrepasa el 15 por ciento de la reportada por China en los mayores de 80 años, los más afectados por el coronavirus.

En el mundo, se provee información de la -OMS- a pacientes de la tercera edad, para que sigan las mejores prácticas en relación a cómo prevenir la propagación de infecciones; la más importante es el lavado frecuente de las manos.

